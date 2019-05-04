إشادة دولية: مصر تتخطى التحديات

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المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى

المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى

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أشاد دايفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، بسياسات الإصلاح الاقتصادية فى مصر، وتخطيها التحديدات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم، "مالباس"، والذي أشاد بنجاح مصر في تخطي التحديات المختلفة التي واجهتها خلال السنوات الماضية، بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت.

وأكد "راضي" أن رئيس البنك الدولى أكد الحرص على الاستمرار في تنفيذ برامج التعاون مع مصر وتطويرها، بما يساهم في دعم جهودها للتنمية".


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