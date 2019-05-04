» بايرن ميونخ يهزم هانوفر.. ويقترب من حسم «البوندسليجا»

04 مايو 2019 - 06:05 م

فاز فريق بايرن ميونخ على هانوفر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الألمانى.

أنهى بايرن ميونخ الشوط الأول من المباراة متقدما بثنائية نظيفة، سجلها النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى وليون جوريتسكا فى الدقيقتين 27 و 40.

وفى الشوط الثانى قلص جوناثان كريستيان النتيجة لهانوفر بتسجيله الهدف الأول فى الدقيقة 51، عن طريق ركلة جزاء، وتعرض نفس اللاعب للطرد فى الدقيقة 55، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.

وأضاف النجم الفرنسى فرانك ريبيرى ثالث أهداف الفريق البافارى فى الدقيقة 84 من عمر المباراة.

بهذا الفوز عزز بايرن ميونخ صدارته لجدول ترتيب الدوري الألمانى برصيد 74 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط عن دورتموند ملاحقه المباشر صاحب المركز الثانى برصيد 69 نقطة، والذى يواجه فى السادسة والنصف من مساء اليوم فريق فيردر بريمن.