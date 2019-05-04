"مان كاي" الصينية تبدأ توريد ماكينات 140 مصنعاً للغزل والنسيج بمصر

04 مايو 2019 - 06:11 م



قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ، إن شركة مان كاي الصينية قامت بتسويق عدد كبير من المصانع بالمنطقة الصناعية الجديدة للغزل والنسيج بالسادات، و سيتم شحن الماكينات الخاصة بنحو 140 مصنعا حتى نهاية العام الجاري، وفقا لبيان الوزارة .

وأوضح أن الشركات التي تم الاتفاق معها تضمنت شركة مكوسا، والتي تورد من خلال التعاقد مع مصانع صينية ما يقرب من 50 مليون قطعة سنوياً لعدد من المتاجر الشهيرة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن شركة مان كاي تقوم حالياً بالتفاوض مع المصانع الصينية التي تنتج البنطلون الجينز لنقل استثماراتها للمنطقة الصناعية والاستفادة من انخفاض تكلفة العمالة وكذا الإعفاءات الجمركية التي تحصل عليها مصر من خلال اتفاقية الكويز، حيث من المتوقع أن يتم نقل بعض هذه المصانع خلال العام الجاري.

ولفت نصار إلى أن الشركات التي تم الاتفاق معها تضمنت أيضاً شركة وانزو جروب الصينية والتي تعتبر إحدى أهم منتجي الغزل والنسيج بالصين وتقوم بإنتاج 600 مليون متر قماش سنوياً.

