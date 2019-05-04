سويفل" توقع بروتوكول تعاون مع بنك ناصر لتمويل سيارات النقل الجماعي

04 مايو 2019 - 06:19 م



وقعت شركة سويفل " swvl" لخدمات وتطبيقات النقل الذكي بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لتمويل سيارات النقل الجماعي حيث تبلغ قيمة المرحلة الأولى 22 مليون جنيه .

وقال شريف فاروق نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك سيقوم بدور تمويلي لشراء سيارات نقل ركاب للسائقين لعدد 50 سيارة ميكروباص في المرحلة الأولى، تسدد على خمس سنوات، على ألا يقل سن العميل (السائق) عن 21 سنة ولا يزيد على 55 سنة.

يذكر أن شركة سويفل للنقل الجماعي بدأت عملها في السوق المصرية منذ عامين، في حين تستهدف التوسع في محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية.

