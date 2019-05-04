مسلسلات رمضان باشتراك 99 جنيهًا على 4 قنوات مصرية

04 مايو 2019 - 06:23 م

تستعد الفضائيات المصرية، لتقديم وجبة دسمة من المسلسلات الدرامية والبرامج على مدار شهر رمضان الكريم، سعيا منها لتحقيق أعلى نسب مشاهدة، والاستفادة من ارتفاع قيمة الفواصل الإعلانية، وتحقيق أكبر قدر من الأرباح؟.

لكن مجموعة "إعلام المصريين"، برئاسة المنتج تامر مرسي، قررت الاتجاه إلى التطبيقات ذات الاشتراك المدفوع مقدمًا، لتحقيق مكسب مزدوج.

واستقرت على، عدم طرح مسلسلاتها والتي تُقدّر بـ15 عملًا من أهم الأعمال الدرامية، عبر حساب فرعها شركة "سينرجي"، وحسابات القنوات المملوكة لها (ON - DMC - CBC - الحياة)، على موقع "يوتيوب".

وقررت "إعلام المصريين" إطلاق تطبيق خاص بها بعنوان"!Watch iT "، عبر منصات "جوجل بلاي"، سوف تطرح من خلاله مسلسلاتها وبرامجها.

وأصبح التطبيق متاحًا بشكلٍ مجاني لمدة أسبوع واحد فقط، ثم من بعده تبلغ قيمة الاشتراك 99 جنيها بشكل شهري، و555 جنيها بشكل نصف سنوي، و999 جنيها لمدة عام، ويضم الموقع أقسامًا مختلفة، للمسلسلات والبرامج والأفلام والرياضة.

وتعرض "إعلام المصريين" عبر شاشاتها هذا العام، 15 مسلسلًا، وهي: "لمس أكتاف" لياسر جلال، "بدل الحدوتة 3" لدنيا سمير غانم، "بركة" لعمرو سعد، "حكايتي" لياسمين صبري، "علامة استفهام" لمحمد رجب، "طلقة حظ" لمصطفى خاطر، "كلبش 3" لأمير كرارة، "قمر هادي" لهاني سلامة، "أبو جبل" لمصطفى شعبان، "زلزال" لمحمد رمضان، "الواد سيد الشحات" لأحمد فهمي، "ابن أصول" لحمادة هلال، "البرنسيسة بيسة" لمي عز الدين، "لآخر نفس" لياسمين عبد العزيز، و"هوجان" للفنان محمد إمام.