  • السبت 04 مايو 2019
  • بتوقيت مصر07:11 م
بحث متقدم
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى

المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى

مبارك

صورة.. مبارك يحتفل بميلاده الـ91 مع حفيده وزوجته

قنوات فضائية

مسلسلات رمضان باشتراك 99 جنيهًا على 4 قنوات مصرية

بوتفليقة

اعتقال شقيق بوتفليقة ومديري المخابرات السابقين

البنك الدولي

إشادة دولية: مصر تتخطى التحديات

الاخوان

«أبوهاشم»: هؤلاء من يقودون «إخوان العالم»

4 فروق بين تنصيب السيسي وأردوغان

مصر تحذر تركيا في بيان رسمي

السودان - أرشيفية

«قوات خاصة» تتدخل لفض الاعتصام أمام «الدفاع» السودانية

الشيخ تميم أمير قطر

قطر تشكو السعودية والإمارات للأمم المتحدة

سما المصري

سما المصري تستعرض جسدها:«دا شكل واحدة تقدم أدعية دينية؟»

"الأوروبي لإعادة الإعمار" يعين نائبًا جديدًا لمكتب مصر

مال وأعمال

البنك الاوربي
البنك الاوربي

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

120 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى لمصر.. فيم ستُنفق؟

#

السيسى يعلن تدشين مركز الاتحاد الأفريقي بالقاهرة

#

3 أسباب وراء إنشاء مركز إعادة الإعمار والتنمية الإفريقي بمصر

#

50 مليون دولار قرضًا للبنك العربي الإفريقي من "الأوروبى"


أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعيين خالد حمزة نائبًا جديدًا لمدير مكتب البنك في مصر وسيتولى منصبه في الأول من مايو خلفًا لكاترينا بيورلين هانسن.
وحسب بيان للبنك ، سيعمل النائب الجديد على استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعملياته في البلاد، ودعم جانيت هيكمان، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك.
والتحق حمزة، الذي يحمل كل من الجنسية المصرية والبريطانية، بالبنك في 2012 كمصرفي أول في قطاع البنية التحتية، ويتمتع بخبرة واسعة في تصميم وتنفيذ مشاريع القطاعين العام والخاص وقاد مبادرات حوار السياسات الرئيسية للبنك في مصر.
وتعد مصر عضوا مؤسسا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء العمل في البلاد في 2012 استثمر البنك حتى الآن أكثر من 4.8 مليار يورو لتمويل 91 مشروعًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (12) الشريعة لن تحميك!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا مفاجئًا للجميع
» 20 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة النجوم
» متحدث جيش الاحتلال: وما رميت إذ رميت
» إيران: العقوبات الأمريكية على النفط ستدمر استقرار السوق
» بايرن ميونخ يهزم هانوفر.. ويقترب من حسم «البوندسليجا»
» أسماء ضحايا برنامج "رامز فى الشلال "
» «لومير»: النجم الساحلي جاهز لمواجهة الزمالك
» الكويت.. أنهت زوجته حياته بعد «ليلة حمراء»
» موعد مباراة الترجي والوداد بنهائي الأبطال
» الاتحاد الأوروبي: تباين واسع في معدلات البطالة
» الأهلي يعلن جاهزية مروان محسن لمواجهة النجوم

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عشاء

    08:11 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)