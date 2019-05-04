وزارة المالية تثبت سعر الدولار الجمركي

04 مايو 2019 - 07:48 م

ثبتت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي للسلع الإستراتيجية والضرورية عند 16 جنيها. ويشمل ذلك السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع الخاضعة لأحكام المادة السادسة من القرار الجمهورى رقم 419 لسنة 2018 أو لبند المنتج الكامل وفقا للقاعدة 2/أ من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق. وحددت الوزارة سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية بقيمة 17.2409 جنيه مقارنة بـ 17.3853 جنيه في أبريل الماضي، ليتراجع للشهر الرابع على التوالي، بينما حددت سعر اليورو بـ 19.5245 جنيه. جاء ذلك بمنشور الأسعار رقم 5 لسنة 2019 الصادر عن الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك بأسعار صرف العملات الأجنبية خلال شهر مايو الحالي.