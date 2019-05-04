قناة السويس تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بعبور 68 سفينة

04 مايو 2019 - 07:50 م

أعلنت هيئة قناة السويس أمس تحقيق حركة الملاحة رقما قياسيا جديدا في عدد السفن المارة بالقناة، حيث سجلت عبور 68 سفينة من الاتجاهين دون انتظار بإجمالي حمولات بلغت 5.2 مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 27 سفينة، بإجمالى حمولات كلية 2.1 مليون طن، فيما بلغ عدد السفن العابرة من الجنوب 41 سفينة، بإجمالى حمولات كلية 3.1 مليون طن.

وجاءت سفينة الحاويات الليبيرية العملاقة MSC كأكبر سفينة تعبر القناة من الشمال، بحمولة 199 ألف طن، قادمة من المغرب ومتجهة إلى عمان، أما أكبر سفينة من الجنوب فكانت سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MAASTICHT MAERSK ، بحمولة 221 ألف طن، قادمة من ماليزيا، ومتجهة إلى هولندا، وهى من أكبر سفن الحاويات فى العالم.

وسجلت حركة الملاحة، عبور 11 سفينة عملاقة، تتجاوز حمولة السفينة الواحدة 150 ألف طن.