  • السبت 04 مايو 2019
  • بتوقيت مصر08:51 م
بحث متقدم
محمد صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ونيوكاسل

مكتب "الأناضول"

إسرائيل تقصف "الأناضول" التركية وتساويها بالأرض

السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان الثلاثاء

الإثنين أول رمضان في هذه الدول

"الختان"

الدولة والسلفيون والختان.. معركة المناطق الحساسة

قوات حفتر

السراج: حفتر يتقهقر

عملية جراحية (أرشيفية)

مستشفيات الغلابة .. من أمن العقوبة أساء العلاج؟

مبارك

صورة.. مبارك يحتفل بميلاده الـ91 مع حفيده وزوجته

المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى

المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى

قنوات فضائية

مسلسلات رمضان باشتراك 99 جنيهًا على 4 قنوات مصرية

4 فروق بين تنصيب السيسي وأردوغان

مصر تحذر تركيا في بيان رسمي

البنك الأهلي: صندوق استثمار برأسمال 100 مليون دولار بشراكة إماراتية

مال وأعمال

البنك الاهلي
البنك الاهلي

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

"الصحة": مد حملة 100 مليون صحة إلى نهاية العام

#

الجامعة العربية تعلن تمسكها بحقوق فلسطين «وفق المرجعيات الدولية»

#

3 تحالفات عالمية تتنافس لإنشاء ميناء جاف بـ6 أكتوبر

#

50 مليون دولار قرضًا للبنك العربي الإفريقي من "الأوروبى"


وقع البنك الأهلي المصري من خلال مكتبه التمثيلي بدبي، ومجموعة إن بي إف الإماراتية عقد  شراكة لإنشاء صندوق استثماري للرعاية الصحية بقيمة 100 مليون دولار.
وقال حسين طنطاوي، رئيس شركة البنك الأهلي بمركز دبي المالي، إن الشراكة تتضمن تقديم البنك الأهلي المصري مبلغ 20 مليون دولار مع تولي مهمة جمع استثمارات بما يعادل 50 مليون دولار من خلال جذب مجموعة منتقاة من المستثمرين المتخصصين في الرعاية الصحية، بينما تساهم مجموعة أم بي إف كمساهم رئيسي بحصة تصل إلى 30 مليون دولار ليصبح إجمالي قيمة الشراكة 100 مليون دولار.
أضاف أنه سيتم أيضا تأسيس شركة ذات طبيعة خاصة لتشغيل وإدارة المستشفيات والأصول التي سيتم امتلاكها خلال تلك المشروعات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (12) الشريعة لن تحميك!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة برشلونة وسيلتا فيجو
» «صلاح» يقزد هجوم ليفربول أمام نيوكاسل
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا مفاجئًا للجميع
» «أجيري» يوجه ضربة قاتلة لـ«الحضري»
» متحدث جيش الاحتلال: وما رميت إذ رميت
» الزمالك بـ«الأزرق» أمام النجم الساحلي
» إيران: العقوبات الأمريكية على النفط ستدمر استقرار السوق
» 20 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة النجوم
» أسماء ضحايا برنامج "رامز فى الشلال "
» بايرن ميونخ يهزم هانوفر.. ويقترب من حسم «البوندسليجا»
» «لومير»: النجم الساحلي جاهز لمواجهة الزمالك

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:40 ص

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة
الوهن العضلى