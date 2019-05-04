ميزة جديدة من "فيسبوك" تخبرك من هو "مُعجبك السري"

04 مايو 2019 - 07:58 م



كشفت شركة "فيسبوك" خلال مؤتمرها السنوى للمطورين F8 عن دعم خدمتها للمواعدة بميزة جديدة، أطلقت عليها اسم "Secret Crush" والتى تعطى الفرصة للمستخدمين لمعرفة معجبيهم.

تعدّ هذه الميزة جزءًا من خدمة "Facebook Dating"، والتي تم الكشف عنها العام الماضي، وتسمح للمستخدمين بالعثور على شركاء محتملين داخل مجتمعاتهم على فيسبوك، والتي تُظهر للآخرين الذين يحضرون الأحداث نفسها، أو في نفس المجموعات، أو أصدقاء مع أصدقائك، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وفى الوقت الحالى توجد خدمة المواعدة داخل التطبيق على الهواتف الذكية، وهي متاحة للمستخدمين من عمر 18 عامًا أو أكبر بشكل مجانى، فى عدد من دول العالم، كما أنها غير مدعومة بالإعلانات أو ميزات مدفوعة، وعند الاشتراك سيُطلب منك إنشاء ملف تعريف منفصل للمواعدة مع قدر أكبر من المعلومات الشخصية التى ستظهر لمطابقاتك المحتملة

وتقوم الخاصية الجديدة على أن يضيف المستخدم 9 أشخاص معجب بهم بشكل سري إلى قائمة "SECRET CRUSH"، لتظهر له منشوراتهم على حائطه دون علمهم.

ومباشرة بعد إضافة أي "معجب سري"، يقوم "فيسبوك" بإرسال تنبيه إليه، يخبره أن أحد الأشخاص أضافه إلى لائحته، لكن دون كشف اسمه أو تفاصيله.

وفي حال قام "المعجب السري" بإضافة الشخص نفسه إلى لائحته هو الآخر، فإن فيسبوك آنذاك سيكشف اسمي الطرفين ويخبرهما أنهما "تطابقا" وأنهما معجبان ببعضهما البعض، ليتيح لهما التواصل فيما بينهما.

يذكر ان هذه الميزة متاحة حتى الآن في كل من كولومبيا وتايلاند وكندا والأرجنتين والمكسيك، وتمتد حاليا إلى 14 دولة إضافية: الفلبين، فيتنام، سنغافورة، ماليزيا، لاوس، البرازيل، بيرو، تشيلي، بوليفيا، إكوادور، باراجواي، أوروجواي، غيانا، وسورينام

