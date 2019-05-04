إسرائيل تقصف "الأناضول" التركية وتساويها بالأرض

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وكالات

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دمرت مقاتلات إسرائيلية، مساء السبت، مبنىً وسط قطاع غزة، يضم مكتب وكالة "الأناضول" التركية، حيث استهدفت المبنى المكون من 7 طوابق بـ5 صواريخ على الأقل، ما تسبب بتدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.

ولم يتسنّ على الفور التحقق من وقوع ضحايا جراء قصف الموقع، أو في محيطه، إلا أن الجيش الإسرائيلي كان أطلق 3 غارات تحذيرية قبل وقت من الاستهداف.

وصباح السبت، اندلعت موجة تصعيد، قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عدة أهداف في غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بجروح مختلفة، فيما ردت فصائل المقاومة برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

كما أصيب 23 مستوطنًا إسرائيليا نقل 4 منه للمستشفى بينهم حالة "خطيرة" والآخرين حالتهم بين متوسطة وطفيفة، جراء الصواريخ الفلسطينية المنطلقة من غزة تجاه عدد من المستوطنات، ردا على الغارات الإسرائيلية.

ولاحقًا أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة شهداء السبت إلى 3 والجرحى إلى 12.

والجمعة استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب 51 آخرين، جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة".



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