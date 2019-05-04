» الزمالك بطلًا لدوري السلة

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حصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على لقب بطولة الدوري المصري لكرة السلة "السوبر"، بعد فوزه على الجزيرة، في المباراة الفاصلة 87-66 التي جرت بين الفريقين مساء السبت بصالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.

سيطر الزمالك على مجريات المباراة منذ اللحظات الأولى، وانهى الشوط الأول لصالحه 52-41.

واقيمت مواجهة النهائي بنظام "الأفضل من 5"، نجح الزمالك في تحقيق الفوز في أول مباراتين، واستطاع الجزيرة العودة بالفوز في المباراتين الثالثة والرابعة، ليدخل الفريقين في مباراة فاصلة حسمها الزمالك لصالح ليستعيد اللقب الغائب عن جدرانه منذ عام 2007.


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