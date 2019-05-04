بشرى للشباب المحبوسين.. عفو رئاسي قريبًا

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عفو رئاسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصادر مطلعة

كشفت مصادر مطلعة، السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيصدر قريباً عفو رئاسي عن عدد من الشباب المحبوسين، بحسب مواقع إخبارية محلية.


وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدة قرارات جمهورية سابقة بالعفو عن عدد من الشباب والحالات الصحية، الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، وذلك بناء على لجنة العفو الرئاسي المشكلة تنفيذاً لمؤتمر الشباب السنوى الاول الذى عقد بمدينة شرم الشيخ 2016.


وبلغ عدد لجان العفو الرئاسي حتى الآن ما يزيد على الأربعة، فيما أصدر عدد أخر من قرارات العفو الرئاسي عن المسجونين في اكثر من مناسبة وطنية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، على إنشاء لجنة للعفو الرئاسي عن المسجونين، بعدما طلب منه الدكتور أسامة الغزالي حرب، الإفراج عن الشباب المصري الذي لم ينتهج عنفًا أو يتم الحكم عليه في أحكام جنائية لها علاقة بالعنف.

وشكلت لجنة للعفو الرئاسي، من الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيسًا، ومحمد عبد العزيز عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى النائب طارق الخولي والكاتبة نشوى الحوفي عضو المجلس القومي للمرأة، وكريم السقا.





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