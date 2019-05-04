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استشهاد سيدة وجنينها في قصف إسرائيلي على غزة

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قصف غزة
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لغزة إلى 4 أشخاص، بينهم سيدة قتلت وجنينها.

وجاء في بيان الوزارة أنه "باستشهاد السيدة فلسطين صالح أحمد أبو عرار ، 37 عاما، واستشهاد جنينها "عبد الله" داخل أحشائها وهي حامل به في الشهر السادس، يرتفع حصيلة التصعيد الإسرائيلي منذ صباح اليوم على قطاع غزة إلى 4 شهداء و 20 إصابة مختلفة حتى اللحظة".

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات الصواريخ تجاه مواقع إسرائيلية، اليوم السبت، في حين أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلي أوفير جندلمان إنه "منذ الصباح أطلق إرهابيو حماس والجهاد الإسلامي نحو 200 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تمكنت بطاريات القبة الحديدية من إسقاط العشرات منها".

وأصيبت مستوطنة إسرائيلية بجروح وصفت بالمتوسطة جراء سقوط قذيفة أطلقت، اليوم السبت، من قطاع غزة على إحدى المستوطنات في جنوب إسرائيل.

وأفادت القناة 13 في التليفزيون الإسرائيلي، بأن "إسرائيلية أصيبت بجروح ما بين متوسطة وخطيرة بشظية قذيفة أطلقت من قطاع غزة وسقطت في كريات غات جنوب إسرائيل".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.


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