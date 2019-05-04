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لحظة إصابة محمد صلاح "المرعبة"

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ننشر للحظة أصتدام نجم لبفربول الإنجليزي، المصري الدولي محمد صلاح، بحارس مرمى نيوكاسل في المباراة التي تجمع بين الفرقيين الآن، ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي، وسقط "صلاح" على أثر الاصتدام مغشيا عليه.
وسارع الجهاز الطبي لليفربول بالنزول لأرض الملعب، قبل أن يخرج الدولي المصري من الملعب محمولا على نقالة، في الدقيقة 69 وحل مكانه اللاعب البلجيكي ديفوك أوريغي.
ولم يصدر من ليفربول بيان رسمي بشأن تفاصيل الإصابة، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2 عند مغادرة صلاح أرضية الملعب.








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