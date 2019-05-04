التفاصيل الكاملة لإصابة صلاح بـ"ارتجاج في المخ"

04 مايو 2019 - 11:25 م

كشف زياد منصور، مراسل بي ان، تفاصيل إصابة محمد صلاح، في مباراة ليفربول أمام نيوكاسل، قائلا "اصابته بسيطة ولم ينقل للمستشفى، وهذا ما أكدته الصفحة الرسمية، للريدز بالغة العربية على "تويتر" والتي أعلنت عن أن التشخيص المبدئي لاصابة الفرعون المصري هو ارتجاج خفيف في المخ.



وكان صلاح، قد أصتدم في حارس مرمى نيوكاسل في المباراة التي جمعت بين الفرقيين منذ قليل، ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي، وسقط "صلاح" على أثر الاصتدام مغشيا عليه.

وسارع الجهاز الطبي لليفربول بالنزول لأرض الملعب، قبل أن يخرج الدولي المصري من الملعب محمولا على نقالة، في الدقيقة 69 وحل مكانه اللاعب البلجيكي ديفوك أوريغي، لاذي سجل هدف الفوز للريدز في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز احتل لفربول، صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا بـ94 نقطة بفارق نقطتين وبفارق نقطتين عن مانشسترسيتي الذي يلعب بنفس الجولة يوم الإثنين أمام ليسترسيتي، ويؤجل حسم لقب الدوري الإنكليزي الممتاز حتى الجولة الأخيرة.