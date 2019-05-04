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أبو تريكة وصلاح

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"أبوتريكة" يفجر مفاجاة صادمة عن إصابة "صلاح"

الرياضة

أبو تريكة وصلاح
أبو تريكة وصلاح

محمود أبوسعد

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فجر أسطورة قدم المصرية والعربية، محمد أبوتريكة مفاجأة صادمة إصابة محمد صلاح الخطيرة خلال مباراة فريقه أمام نيوكاسل في الجولة الـ37 من عمر الدوري الإنجليزي، حيث أكد ان حارس الخصم تعمد إصابة الفرعون المصري.
وقال أبوتريكة خلال تحليله لمباراة ليفربول ونيوكاسل عبر قناة بي إن سبورتس : ماحدث من لاعبي نيوكاسل خلال المباراة وتعمد إصابة لاعبي ليفربول شغل بلدي عنيف.
وتابع عن محمد صلاح: أتمنى عودته سريعًا لأن الفريق يحتاج لخدماته برفقة زملائه خلال المباريات المقبلة.
و كشف زياد منصور، مراسل بي ان، تفاصيل إصابة محمد صلاح، قائلا "اصابته بسيطة ولم ينقل للمستشفى، وهذا ما أكدته الصفحة الرسمية، للريدز بالغة العربية على "تويتر" والتي أعلنت عن أن التشخيص المبدئي لاصابة الفرعون المصري هو ارتجاج خفيف في المخ.
ومن جانبه، أكد يورجن كلوب، المدير الفني للفيربول، أن إصابة صلاح بسيطة، قائلا، "صلاح بخير، وتابع المباراة في غرفة الملابس،سنجري فحوصات بكل تأكيد للتعرف على حجم الإصابة"
وكان صلاح إصطدم بقوة مع حارس نيوكاسل خلال المباراة مما أسفر عن خروجه من المباراة باكيًا، وعجز عن استكمال اللقاء ليدخل بدلًا منه أوريجي صاحب هدف الفوز للريدز في المباراة المُثيرة أمام نيوكاسل.

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