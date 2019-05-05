نصائح ذهبية من الشيخ "المعصراوي" قبيل رمضان

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وجه، الدكتور أحمد عيسى المعصراوى، شيخ عموم المقارئ المصرية السابق، نصائح ذهبية للمسلمين، في مشارق الأرض ومغاربها، للفوز برمضان.
وقال "المعصراوي" في تغريده له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة، "تويتر"، "لا يفصلـنـا عــن رمضــان إلا بضـعُ ساعات شـدو الهمـم وعجلـوا السيـر وأحضـروا النوايـا وأجعلوهـا رحلـة إلـى اللَّـــه مقصِدهـا، لا تراجـع ولا فتــور وكــن متسابـق ذو همـة عـاليـه لا يسبقـك للفـوز أحــد." 
 وأختتم "المعصراوي" تغريده بالدعاء، "اللَّـهُــمَّ بلغنـا رمضـان وبارك لنا فيه."
وفي سياق متصل، كانت وزارة الأوقاف قد منعت المعصراوى من أى عمل دعوى بالمساجد، وأمرت بمحاسبة أى شخص يمكنه من المسجد، في عام 2015، بدون ذكر أسباب واضحة.

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