» "الأزهر للفتوى" يقدم لمتابعيه «دليل المسلم في رمضان»

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نشر "مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية"، دليل كل مسلم في شهر رمضان المبارك ليتعرف من خلاله على كثير من الأحكام والشعائر، ويقترح عليه لكل يوم شعارًا يساعده على تغيير نمط حياته والارتقاء بروحه في سماء العبودية، ويربطه بآيات كتاب الله عز وجل، وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجيب على أهم تساؤلاته، ثم يعينه على أن يختار من بين الأدعية مناجاة يقدمها بين يدي صومه لله سبحانه.
وقال المركز، في بيان له عبر صفحته بالفيس بوك، قد راعينا سهولة الأسلوب ووضوح المعلومة في هذه الصفحات، سائلين الله تعالى أن ينفع بها المسلمين، وأن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب الدعوات.

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