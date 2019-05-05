استشهاد فلسطينييْن وإصابة 3 بغارات إسرائيية جديدة على غزة

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، أن المقاتلات الإسرائيلية، استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مخيم البريج، وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد اثنين منهم.



ولم تصدر وزارة الصحة بيانا حول الشهيدين، لكن مصادر طبية في مشفى "الأقصى" وسط القطاع، أكدت لوكالة الأناضول، نبأ استشهادهما.