  • الأحد 05 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:13 ص
بحث متقدم
الزمالك والنجم الساحلى

إبراهيم سعيد يصدم الزمالكوية بتصريح عن مباراة النجم

صواريخ - أرشيفية

المقاومة الفلسطينية تزلزل الاحتلال بـ 50 صاروخ

صلاح

أول ظهور لـ«صلاح» بعد إصابته بمباراة نيوكاسل

أصالة أنغام

أصالة تهين أنغام بتصريح خطير

تمر رمضان

نصائح ذهبية من الشيخ "المعصراوي" قبيل رمضان

أبو تريكة وصلاح

"أبوتريكة" يفجر مفاجاة صادمة عن إصابة "صلاح"

وصف جديد لجماعة الإخوان ..تعرف عليه؟

بالفيديو..عرض لمذكرات جماعة الاخوان السرية

محمد صلاح

التفاصيل الكاملة لإصابة صلاح بـ"ارتجاج في المخ"

صلاح

لحظة إصابة محمد صلاح "المرعبة"

ميسرة

الفنانات وعمليات «التعديل».. «ومن التجميل ما قتل!»

لوفرين يكشف معلومة هامة عن إصابة محمد صلاح

الرياضة

ديان لوفرين ومحمد صلاح
ديان لوفرين ومحمد صلاح

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"أبوتريكة" يفجر مفاجاة صادمة عن إصابة "صلاح"

#

صحيفة إنجليزية تكشف مفاجأة مدوية عن إصابة "صلاح"

#

كلوب: هكذا رد صلاح حين تحدثت معه عن "منتقديه"

#

ماذا قال محمد عادل إمام عن "محمد صلاح"؟

طمأن الكرواتي ديان لوفرين، مدافع ليفربول الإنجليزي، الجماهير على صحة زميله النجم المصري محمد صلاح، مهاجم وهداف الفريق، بعد تعرضه لإصابة عنيفة أمام نيوكاسل.
قال اللاعب الكرواتي عبر حسابه على «إنستجرام»، مساء السبت: «إنه (صلاح) بخير»، وأضاف مازحًا: «هو فقط لم يعد يتذكرني. لا تقلقوا سيكون بخير. صلاح وحش».
أضاف تعليقًا على فوز فريقه الريدز على نيوكاسل في الدوري الممتاز: «يا له من فوز بعد مباراة شرسة، لقد أثبتنا من جديد أننا لن نستسلم، وأننا عازمون على مواصلة القتال».
من جهته، طمأن الألماني يورجن ‏كلوب، المدير الفني لليفربول، الجماهير على حالة صلاح، قائلًا: «إنه على ما يرام، هو بخير وفي حالة جيدة، وشاهد باقي المباراة في غرفة الملابس رفقة الطبيب».
أضاف: «سنجري له بعد الفحوصات لاحقًا لكي نطمئن عليه أكثر»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو سيغيب عن مباراة برشلونة، الثلاثاء.
وتعرض النجم المصري إلى إصابة قوية خلال مواجهة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، وبينما كان يحاول متابعة كرة هوائية اصطدم بشكل قوي بدوفرابكا حارس الخصم في الدقيقة 69.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (12) الشريعة لن تحميك!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» لوفرين يكشف معلومة هامة عن إصابة محمد صلاح
» الإعلان عن حكم مباراة الأهلي والنجوم
» الإحتلال يقصف برج فلسطين وسط غزة
» المقاومة ترد على جرائم الإحتلال بشكل غير مسبوق
» السعودية تلغي رسوم تكرار الحج والعمرة
» "الأزهر للفتوى" يقدم لمتابعيه «دليل المسلم في رمضان»
» بديل "صلاح" يهدي صدارة الدوري لليفربول أمام نيوكاسل
» إصابة صادمة لـ"صلاح" ويخرج على "نقالة"
» الزمالك بطلًا لدوري السلة
» الأهلي يقرر منع «بريزنتيشن» من دخول مباريات الدوري
» وكيل «دفاع النواب»: لهذه الأسباب.. البرلمان يؤيد مد حالة الطوارئ

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:40 ص

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة