» لوفرين يكشف معلومة هامة عن إصابة محمد صلاح

05 مايو 2019 - 12:50 ص

طمأن الكرواتي ديان لوفرين، مدافع ليفربول الإنجليزي، الجماهير على صحة زميله النجم المصري محمد صلاح، مهاجم وهداف الفريق، بعد تعرضه لإصابة عنيفة أمام نيوكاسل.

قال اللاعب الكرواتي عبر حسابه على «إنستجرام»، مساء السبت: «إنه (صلاح) بخير»، وأضاف مازحًا: «هو فقط لم يعد يتذكرني. لا تقلقوا سيكون بخير. صلاح وحش».

أضاف تعليقًا على فوز فريقه الريدز على نيوكاسل في الدوري الممتاز: «يا له من فوز بعد مباراة شرسة، لقد أثبتنا من جديد أننا لن نستسلم، وأننا عازمون على مواصلة القتال».



من جهته، طمأن الألماني يورجن ‏كلوب، المدير الفني لليفربول، الجماهير على حالة صلاح، قائلًا: «إنه على ما يرام، هو بخير وفي حالة جيدة، وشاهد باقي المباراة في غرفة الملابس رفقة الطبيب».



أضاف: «سنجري له بعد الفحوصات لاحقًا لكي نطمئن عليه أكثر»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو سيغيب عن مباراة برشلونة، الثلاثاء.

