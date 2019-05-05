تعليق صادم لواشنطن على العدوان الإسرائيلي على غزة

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أدانت الولايات المتحدة الأمريكية إطلاق صواريخ من قطاع غزّة باتّجاه إسرائيل، معبّرةً عن دعمها «حقّ الإسرائيليّين» في الدفاع عن أنفسهم، حسبما أعلنت وزارة الخارجيّة، السبت.
وقالت المتحدّثة باسم الخارجيّة، مورجان أورتاغوس: «تدين الولايات المتحدة بشدّة استمرار الهجمات الصاروخية التي تشنّها حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني من غزّة على المدنيّين الأبرياء» في إسرائيل.
أضافت: «ندعو المسؤولين عن هذا العنف إلى وقف هذا العدوان فوراً»، متابعة: «نحن نقف إلى جانب إسرائيل ونؤيّد بالكامل حقّها في الدّفاع عن النفس ضدّ هذه الهجمات البغيضة»، على حد قولها.

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