علاقة غير شرعية تفك لغز العثور على جثة سيدة برشيد

05 مايو 2019 - 07:47 ص

تمكن ضباط مباحث بمديرية أمن البحيرة من فك لغز العثور على جثة سيدة بها إصابات ملقاة في أحد المصارف برشيد.



تلقى اللواء مجدي القمري - مدير أمن البحيرة - إخطارا يفيد العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بأحد مصارف رشيد وتم وضع خطة للتبع خط سيرها وفحص علاقاتها وتحركاتها قبل الجريمة.



ودلت التحريات أن الجثة تخص "ن.أ" - مقيمة بكفر الزيات - وأن مرتكب الجريمة هو "أ. د." وشهرته "دبابة" عاطل، ومقيم في مركز رشيد.



وأشارت التحريات إلى أن المتهم تعرف على المجني عليه يوم شم النسيم ونشأت بينهما علاقة عاطفية تحولت إلى علاقة غير شرعية مضيفًا أن المجني عليها كانت تتعاطى المواد المخدرة، وتعرضت لأزمة قلبية، سقطت على إثرها أرضًا على وجهها، فحدثت الإصابات الموجودة بها.

وأضاف المتهم، أنه استعان بأحد أصدقائه، وألقى جثتها في مصرف، خيث عثر عليها الأهالي.