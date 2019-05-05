» هنيدي: قدمت أفلاما ناجحة .. والآن سأتخذ قرارًا مصيريا

05 مايو 2019 - 08:02 ص

قرر الفنان محمد هنيدي تقديم أول "ستاند أب كوميدي" خلال مشواره الفني .



وقال "هنيدي" في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بـ"تويتر" : "قررت اتخاذ قرار فارق في حياتي لكنه لذيذ".



وأضاف: "ربنا كرمني بنجاح كبير، وعملت أفلام ومسرح ومسلسلات، لكن في حاجة كنت باتابعها، لكن متأجرتش اعملها، لكن فجأة قررت اعملها، أول استاند اب كوميدي في حياتي".



وأضاف: "حبيت النهارده، اشاركوا بخطوة مهمة جدا في حياتي، هابتديها على واحد من أهم مسارح العالم".



وأشار إلى أن أول عرض سيكون في سبتمبر المقبل على مسرح (بيكون) بنيويورك.



