» هنيدي: قدمت أفلاما ناجحة .. والآن سأتخذ قرارًا مصيريا

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محمد هنيدي
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محمد هنيدي

قرر الفنان محمد هنيدي تقديم أول "ستاند أب كوميدي" خلال مشواره الفني .

وقال "هنيدي" في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بـ"تويتر" : "قررت اتخاذ قرار فارق في حياتي لكنه لذيذ".

وأضاف: "ربنا كرمني بنجاح كبير، وعملت أفلام ومسرح ومسلسلات، لكن في حاجة كنت باتابعها، لكن متأجرتش اعملها، لكن فجأة قررت اعملها، أول استاند اب كوميدي في حياتي".

وأضاف: "حبيت النهارده، اشاركوا بخطوة مهمة جدا في حياتي، هابتديها على واحد من أهم مسارح العالم".

وأشار إلى أن أول عرض سيكون في سبتمبر المقبل على مسرح (بيكون) بنيويورك.

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