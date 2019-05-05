ماذا قال نجوم الفن عن إصابة "صلاح": قوم يا محمد

أحمد عادل شعبان
تفاعل عدد من نجوم الفن مع الإصابة المؤلمة التي تعرض لها نجمنا المصري محمد صلاح أثناء مباراة ليفربول ونيو كاسل.
وقالت الفنانة ياسمين غيث: "قوم يا صلاح".
بينما علقت الإعلامية مي حلمي: "سلامات يا أبو صلاح، وإن شاء الله تلعب ماتش التلات ومايكنش في حاجة".
فيما قال الفنان يوسف الشريف: ""ألف سلامة عليك يا أبو مكة.. إن شاء الله تبقى بسيطة.. ربنا يطمنا عليك".
وعلق الفنان نبيل الحلفاوي قائلا: "إن شاء الله ما تبقاش جسيمة ولا حاجة".
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