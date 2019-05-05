  • الأحد 05 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:15 ص
بحث متقدم
الرئيس السيسي

الرئيس يفتتح مشروعات عملاقة لتنمية شبه جزيرة سيناء

آمنة نصير

"دا تلكيك فاضي"..سؤال يغضب"آمنة نصير"علي الهواء

الدولار

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

صلاح

ماذا قال نجوم الفن عن إصابة "صلاح": قوم يا محمد

محمد هنيدي

هنيدي: قدمت أفلاما ناجحة .. والآن سأتخذ قرارًا مصيريا

أرشيفية

علاقة غير شرعية تفك لغز العثور على جثة سيدة برشيد

صلاح

منتخب مصر: اتصلنا بصلاح وأخبرنا سر عن إصابته

صلاح

مفاجأة مدوية عن إصابة محمد صلاح

الزمالك والنجم الساحلى

إبراهيم سعيد يصدم الزمالكوية بتصريح عن مباراة النجم

صواريخ - أرشيفية

المقاومة الفلسطينية تزلزل الاحتلال بـ 50 صاروخ

"دا تلكيك فاضي"..سؤال يغضب"آمنة نصير"علي الهواء

الحياة السياسية

آمنة نصير
نصير

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

شاهد.. ريهام سعيد تبكي على الهواء

#

شاهد.. موقف محرج لرجل خارق على الهواء

#

شاهد.. ظهور صادم لـ"ريهام سعيد "علي الهواء

#

شاهد.. تصرف صادم من ريهام سعيد على الهواء

الحدث اليوم

الحجاب

سيد علي

أمنة نصير



استنكرت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، دعوات البعض لخلع الحجاب قائلة :" إن الاحتشام لدى المرأة المصرية ليس فقط في المظهر الخارجي.

وأضافت "نصير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن احتشام المرأة لا يخفي جمالها، وإنما هو يخفي عن العين ما تريد أن تقتحمه، مؤكدة أن المرأة يجب أن تحرص على الاحتشام، حيث أنه جزء من كرامتها.

وتابعت أن المرأة يمكنها أن تلبس ما تختاره، بشرط ألا يصف، أو يشف، أو يلفت النظر، مطالبة كل امرأة أن تلتزم بالشكل المحتشم.

وعن ما تردده بعض السيدات أن يخلعن الحجاب ويلتزمن بالشكل المحتشم، عقبت: "ده تلكيك فاضي، لا أحب الاسترسال فيه، من شاء يحتشم، ومن لم يشأ هناك عقاب يوم القيامة، يحاسب الله فيه من لم يطع أوامره".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (12) الشريعة لن تحميك!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» موعد مباراة الأهلي والنجوم .. والقنوات الناقلة
» روايات غريبة عن عمليات تهريب المخدرات
» طقس اليوم حار والعظمى تسجل 35 درجة
» فنان شهير: أصبت بجلطة دماغية وستلاحظون هذا في أعمالي
» خبر غير سار من"الأرصاد" للموطنين
» سر منع إذاعة المسلسلات عبر "يوتيوب"
» إحالة 4 مدرسات للمحاكمة العاجلة بتهمة "تجريد طالبة من ملابسها"
» هنيدي: قدمت أفلاما ناجحة .. والآن سأتخذ قرارًا مصيريا
» بالصور .. فنانة شهيرة تتعرض لحادث مروع .. وتدمير سيارتها
» سر إصرار أجيري على عدم ضم رمضان صبحي للمنتخب
» لوفرين يكشف معلومة هامة عن إصابة محمد صلاح

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

بيراميدز - 10 %
الزمالك - 21 %
الأهلي - 68 %
اجمالى المصوتين:688

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة