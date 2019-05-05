الرئيس يفتتح مشروعات عملاقة لتنمية شبه جزيرة سيناء

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عبدالفتاح السيسي

قناة السويس

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صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح ا اليوم عدداً من المشروعات بمحافظة الإسماعيلية، أبرزها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة.

يذكر ان السفير بسام راضى قال لوسائل الاعلام إن الافتتاحات الجديدة بمثابة تدشين عملية تنمية شبة جزيرة سيناء، مؤكداً أن مشروعات الأنفاق التى تم تنفيذها أسفل القناة تعتبر المنظومة الأضخم من نوعها فى تاريخ مصر بل وعلى مستوى العالم، من حيث الأطوال والأقطار وحجم الأعمال، والخطة الزمنية القياسية التى تم تنفيذها خلالها، لافتا إلى أن تنفيذ تلك المشروعات الكبرى، جاء نتيجة قرار ذا رؤية استراتيجية ودراسات علمية دقيقة، وتمت بسواعد وخبرة مصرية.


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