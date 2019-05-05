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في رابع شهر لتطبيق زيرو جمارك خلال أبريل..

الجمارك: 3.8 مليار قيمة الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بالجمارك

مال وأعمال

الجمارك
الجمارك

أمينة عبد العال

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الجمارك: 2.7 مليار قيمة الملاكي والنقل المفرج عنها بجمارك الإسكندرية

الإسكندرية

جمارك

زيرو جمارك

أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر أبريل الماضي بلغ نحو 3 مليارات و843 مليون جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم جمركية وضرائب ورسوم أخرى محصلة عنها بمبلغ مليار و15 مليون  جنيه خلال نفس الشهر.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من مصلحة الجمارك تضمن إفراج جمارك الإسكندرية نحو 7544 سيارة ملاكي موديلات مختلفة بقيمة تبلغ حوالى 2 مليار و119 مليون جنيه خلال شهر أبريل الماضي، وهو الشهر الرابع لتطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي.

وقال رئيس مصلحة الجمارك ان إجمالي ما تم سداده لاستيراد تلك السيارات من ضرائب ورسوم جمركية ورسم تنمية نحو 655 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك ان جزء كبير من تلك السيارات استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الاوروبية والتركية وأغادير التي تنص علي اعفاءات وتخفيضات جمركية علي واردات مصر من السيارات حيث تم اعفاء تلك السيارات من سداد اكثر من 798 مليون جنيه بفضل تلك الاتفاقيات الثلاث، التي تستهدف من خلالها الحكومة خفض اسعار السلع المستوردة لصالح المستهلك النهائي الي جانب مضاعفة صادراتنا لأسواق تلك الدول والتجمعات الاقتصادية.

كما أشار رئيس مصلحة الجمارك الي إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 916 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعي بقيمة 724 مليون جنيه خلال نفس الشهر ، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 131 مليون جنيه، واستفادت أيضا من اتفاقيات الشراكة المصرية الاوروبية والتركية وأغادير ليتم اعفائها من سداد نحو 55 مليون جنيه.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 820 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر أبريل 2019 بقيمة بلغت 999 مليونا جنيها وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 103 مليون جنيه، واستفادت أيضا من اتفاقيات الشراكة المصرية الاوروبية والتركية وأغادير ليتم اعفائها من سداد نحو 24 مليون جنيه.


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