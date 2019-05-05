القبض على سارقي سيارة نقل أموال الشيخ زايد

05 مايو 2019 - 10:37 ص

ألقى رجال مباحث مديرية أمن الجيزة القبض علي المتهمين بسرقة 12 مليونًا و490 ألف جنيه من سيارة نقل أموال بمدينة الشيخ زايد.

وبلغ عدد المتهمين المضبوطين 9 أشخاص، وتم استعادة المبلغ المالي المسروق، فى الوقت الذي تكثف فيه مباحث الجيزة تحرياتها للقبض على سائق السيارة الهارب المتورط فى تدبير السرقة.

وتوصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والعميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيدان عمرو حجازى وعلاء فتحى مفتشى المباحث الجنائية، أن سائق سيارة نقل الأموال التابعة لإحدى شركات الحراسة، استعان بـ 9 متهمين لارتكاب الواقعة، وعقب توجه وبصحبته زملاءه المسئولين عن نقل الأموال لنقل ملايين الجنيهات من أحد البنوك وإيداعها بماكينات الصرف الآلى، استغل المتهم توجه زملائه لإيداع مبالغ مالية بماكينات الصرف الآلى الخاصة بأحد المولات التجارية الشهيرة بالشيخ زايد، واستولى على السيارة التى تحتوى على خزينة بها 12 مليونًا و490 ألف جنيه وفر هاربًا.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن سائق السيارة توجه إلى منطقة صحراوية حيث كان ينتظره باقى المتهمين، وتمكنوا من كسر الخزينة والاستيلاء على النقود وفروا هاربين بعد ترك السيارة الخاصة بالشركة، مستخدمين سيارتين ملاكى فى الهرب.