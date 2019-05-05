  • الأحد 05 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:17 ص
بحث متقدم
محمد صلاح وراموس

أحلام "صلاح" الضائعة بين "راموس دوبرافكا"

مديرية امن الجيزة

القبض على سارقي سيارة نقل أموال الشيخ زايد

أرشيفية

30 ألف مقعد في صالات السينما السعودية

السيسي

بث مباشر.. السيسى يفتتح عددًا من المشروعات القومية

تركي الحمد

تدوينة لكاتب سعودى عن قصف غزة تشعل "تويتر"

أنور قرقاش

الإمارات: لهذا السبب تم عزل البشير

الملك سلمان

المحرومون من قرار العفو للملك سلمان

الزمالك والنجم

الموعد والقنوات الناقلة للزمالك والنجم الساحلى

أرييه درعي

وزير الداخلية الإسرائيلي في مخبأ تحت الأرض

صورة من الفيديو

شاهد.. عشرات الأسر تعيش في مخابئ الإسكندرية

القبض على سارقي سيارة نقل أموال الشيخ زايد

قضايا وحوادث

مديرية امن الجيزة
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

مصرع شاب سقط من سيارة دعاية للاستفتاء

#

رئيس الوزراء يدلي بصوته في استفتاء التعديلات الدستورية

#

انقلاب سيارة نقل محملة بـ65 طن قمح بسوهاج

#

مصرع شخصين وإصابة آخر في حادثين منفصلين بسوهاج

سرقة

مباحث الجيزة

الشيخ زايد

سيارة نقل اموال

ألقى رجال مباحث مديرية أمن الجيزة القبض علي المتهمين بسرقة 12 مليونًا و490 ألف جنيه من سيارة نقل أموال بمدينة الشيخ زايد.

 وبلغ عدد المتهمين المضبوطين 9 أشخاص، وتم استعادة المبلغ المالي المسروق، فى الوقت الذي تكثف فيه مباحث الجيزة تحرياتها للقبض على سائق السيارة الهارب المتورط فى تدبير السرقة.

وتوصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والعميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيدان عمرو حجازى وعلاء فتحى مفتشى المباحث الجنائية، أن سائق سيارة نقل الأموال التابعة لإحدى شركات الحراسة، استعان بـ 9 متهمين لارتكاب الواقعة، وعقب توجه وبصحبته زملاءه المسئولين عن نقل الأموال لنقل ملايين الجنيهات من أحد البنوك وإيداعها بماكينات الصرف الآلى، استغل المتهم توجه زملائه لإيداع مبالغ مالية بماكينات الصرف الآلى الخاصة بأحد المولات التجارية الشهيرة بالشيخ زايد، واستولى على السيارة التى تحتوى على خزينة بها 12 مليونًا و490 ألف جنيه وفر هاربًا.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن سائق السيارة توجه إلى منطقة صحراوية حيث كان ينتظره باقى المتهمين، وتمكنوا من كسر الخزينة والاستيلاء على النقود وفروا هاربين بعد ترك السيارة الخاصة بالشركة، مستخدمين سيارتين ملاكى فى الهرب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (12) الشريعة لن تحميك!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» اليوم.. الحكم على 66 متهمًا بـ"فض اعتصام النهضة"
» بمباركة أمريكية.. كوريا تختبر صواريخها الجديدة طويلة المدى
» حريق هائل داخل شقة سكنية بالشرابية
» "بن سلمان" يتكفل بعلاج طفل يمنى.. ما قصته؟
» رجل يحطم أرقام جينيس بـ 28 إصبعا
» "مرحاض" من الذهب لزوار قصر بلينهايم
» نقيب الزبالين: بنضف البلد ومحدش حاسس بينا
» عجوز يعتدى على معلمة بالضرب المبرح بالفصل
» مميش: "إحنا قادرين على كل حاجة"
» الديهي: كارثة كبرى حدثت باتفاقية المناخ
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة