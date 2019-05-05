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الإسماعيلي يواجه "زعيم الثغر" بكأس مصر

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جروس

فرجاني ساسيب

يواجه فريق الإسماعيلى نظيره الاتحاد السكندرى، في الخامسة مساء اليوم ضمن مواجهات دور الـ 8 لبطولة كأس مصر على ستاد الجيش بالسويس.

ويأمل محمود جابر القائم بأعمال المدير الفنى للإسماعيلى لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج بمسابقة الدوري، وتحقيق نتائج إيجابية بمسابقة الكأس.

على الجانب الآخر يبحث حلمى طولان المدير الفنى للإتحاد للإطاحة بالدراويش خارج البطولة لتقديم هدية لجماهير زعيم الثغر بالتحقيق الكأس الغائبة عن جدران النادى منذ 42 عاماً بعد النتائج المتميزة التى حققها الفريق أمام الفرق الكبيرة هذا الموسم.


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