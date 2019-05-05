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خبر سار من نجل "مرتضى" بشأن فرجاني ساسي

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قال أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، إن الجهاز الفني يطمئن بشكل مستمر على حالة اللاعبين المصابين ومن بينهما الثنائي فرجاني ساسي ومصطفى فتحي، في ظل المنافسات القوية التي تنتظر الفريق مع اقتراب نهاية الموسم.

وأضاف أمير، خلال تصريحاته لببرنامج «الزمالك اليوم»: «متابعون جيدًا لحالة مصطفى فتحي، ونفس الكلام مع فرجاني ساسي، أهم حاجة بالنسبة لنا يرجع سليم لأهله ولناديه».

وتابع: «هناك تحسن كبير في حالة فرجاني ساسي والورم خف، وترك العكاز مؤخرًا، ومتابعين حالته مع الدكتور محمد أسامة ومع طبيب المنتخب التونسي، ونفس القصة بالنسبة لمصطفى فتحي، وإن شاء يلحقونا في الموسم ده».

وأجرى فرجاني ساسي جراحة في القدم بعد تعرضه للإصابة بشرخ في عظمة الشظية، خلال مباراة حسنية أغادير في الكونفيدرالية، فيما عانى مصطفى فتحي من إصابة في الركبة وأجرى جراحة أيضًا على أثرها.


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