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اليوم.. الحكم على 66 متهمًا بـ"فض اعتصام النهضة"

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تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامح سليمان، حكمها على 66 متهمًا إخوانيًا فى إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.


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