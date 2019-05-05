طالب يقتل صديقه أثناء وصلة مزاح في المنوفية

05 مايو 2019 - 11:08 ص

قُتل طالب على يد صديقه بمدينة أشمون بالمنوفية متأثرًا بعدة طعنات خلال مشاجرة بينهما بسبب المزح.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقى مركز شرطة أشمون، بلاغًا بوصول فتحي .ر.ش 18 عامًا طالب إلى مستشفى أشمون العام مصابًا بجرح طعنى نافذ أسفل الصدر وأعلى البطن، وتوفى عقب وصوله المستشفى.

بالانتقال الفورى والفحص، اتهم جد المجنى عليه محمد.م، 18 عامًا طالب، بالتعدى على حفيده بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

وتمكنت وحدة مباحث أشمون برئاسة المقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستخدما قطعة من الزجاج إثر مشادة كلامية مع المتوفى بسبب المزاح.

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 18558 جنح أشمون لسنة 2019، والعرض على النيابة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابستها.