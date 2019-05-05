» سر الإطاحة برئيس "الحكام" في السعودية

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أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بإعفاء خليل جلال رئيس لجنة الحكام، من منصبه على خلفيه تصريحاته الإعلامية عقب مباراة نهائي كأس الملك بين الاتحاد والتعاون.

وشمل قرار الإعفاء أسبابا أخرى وفق لبيان صادر عن الاتحاد، وهي الإدلاء بتصريحات إعلامية دون موافقة الاتحاد ونقل معلومات غير دقيقة وفقا لما نشرته الـ"CNN".

وكان "جلال" قال إن اللجنة تواصلت مع حكام المباراة النهائية وأطلعتهم على أسماء اللاعبين ومدى شهرتهم وأشار إلى أن بعض اللاعبين يؤثرون بإدارة المباريات تحكيمًا، كما أن من واجب الحكم الحفاظ على بعض اللاعبين أصحاب الشهرة العالية.

وأعلن الاتحاد السعودي أنه يجري مفاوضات لعقد اتفاق مع خبير دولي لرئاسة اللجنة، مشيرًا إلى أنه سيلعن عن ذلك خلال الأيام المقبلة.


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