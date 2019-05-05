العناني: 300 مليون جنيه لإنقاذ الآثار من المياه الجوفية

05 مايو 2019 - 11:36 ص

أعلن خالد العناني، وزير الآثار، عن الانتهاء من 3 مشروعات مياه جوفية لإنقاذ الآثار التي كانت تعاني من المياه منذ أكثر من 100 عام.

وقدر خلال كلمته أثناء الإعلان عن كشف أثري جديد بمنطقة الأهرامات، نقلتها قناة "Extra News "، تكلفة المشروعات بـ300 مليون جنيه، وأكد أنه تمت إعادة تماثيل ضخمة في أماكنها بمُساعدة المشروعات.

يذكر أنه تم اكتشاف مقبرة أثرية فى منطقة آثار الهرم، تبعد عن مقبرة تارى جنوب الجبل القبلى بنحو 2 كيلو متر وبحالة جيدة.