» التشكيل المتوقع للزمالك أمام النجم الساحلى

05 مايو 2019 - 12:50 م

استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة النجم الساحلي التونسي مساء اليوم الأحد، ضمن إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود حمدي (الونش) وعبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز (زيزو) وأوباما ومحمود كهربا وأحمد سيد (زيزو).

خط الهجوم: عمر السعيد.