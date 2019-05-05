قبل رمضان.. أمر ملكي جديد للملك سلمان لوزارة العدل

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الملك سلمان

قرار

القضاة

54 قاضيا

أصدر العاهل الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا بتعيين 54 قاضيا في وزارة العدل على درجة ملازم قضائي.

وبحسب تصريحات وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، فإن الأمر الكريم وما تضمنه من تعيين يأتي امتدادا  للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه ، بمرفق القضاء، سائلاً المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء.

وتمنى الصمغاني التوفيق لأصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم.


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