» تجنب هذه الأطعمة في السحور

05 مايو 2019 - 01:55 م

بعد ساعات قليلة، تعلن دار الإفتاء المصرية عن موعد بداية الشهر الكريم، وكما قال الرسول صلي الله عليه وسلم: "تسحروا فإن في السحور بركة"، لذلك يقدم موقع"المصريون" لمتابعيه الكرام بعض الأغذية التي يجب تجنبها في السحور، حتي لا يتعرضون لبعض المشاكل صحية وأبرزها الجفاف، وهذا يسفر سبب شعورهم بالعطش أثناء فترة الصيام.

أطعمة ومشروبات ممنوع تناولها عند السحور

- الأطعمة المدخنة.

- المخللات.

- الزيتون.

- صلصة الصويا.

- الأسماك المملحة.

- المقرمشات.

- المكسرات المملحة.

- الحلويات.

- المشروبات المنبهة.

- المشروبات الغازية.

نصائح ضرورية عند تناول وجبة السحور

- تناول كميات كبيرة من المياه.

- تجنب التعرض المباشرة لأشعة الشمس، منعًا لخسارة الماء المخزنة بالجسم عن طريق التعرق.

- تجنب تناول المشروبات المنبهة والغازية، لاحتوائها على الكافيين، وهو من المواد المدرة للبول.

- عدم ممارسة التمارين الرياضية خلال نهار رمضان، ويفضل المواظبة عليها قبل وجبة الإفطار بساعات قليلة.