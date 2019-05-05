تعرف على قيمة التلفيات المقضي بردها في "فض النهضة"

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21 مارس.. الحكم على طعن المتهمين بقضية فض اعتصام النهضة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة متهم بالمؤبد، معاقبة 52 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة، والحبس سنة لمتهمين، والسجن ثلاث سنوات لمتهم، وبرأت عشرة آخرين في قضية فض اعتصام النهضة.

وألزمت المحكمة المحكوم عليم بدفع قيمة التلفيات بمحافظة الجيزة وكلية الهندسة وحديقتي الحيوان والأورمان، والمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات.

وشملت الغرامات 37 ألفا و85 جنيه قيمة تلفيات حديقة الحيوان، و2 مليون و992 ألفًا و375 جنيه قيمة تلفيات حديقة الأورمان، و25 مليونًا و788 ألفًا و721 لكلية الهندسة، وعشرة مليون و703 ألفًا و71 جنيها، لمحافظة الجيزة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامح سليمان داوود، وعضوية المستشارين محمد محمد عمار والسعيد محمود، وبحضور إيهاب العوضي وجاسر عبد العزيز وكيل النيابة، وأما سر محمد السعيد وسيد حجاج.

تضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.


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