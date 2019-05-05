بالأسماء.. الحُكم على 66 مُتهمًا بـ"فض اعتصام النهضة"

05 مايو 2019 - 02:23 م

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة متهم بالمؤبد، معاقبة 52 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة، والحبس سنة لمتهمين، والسجن ثلاث سنوات لمتهم، وبرأت عشرة آخرين في قضية فض اعتصام النهضة.

وألزمت المحكمة المحكوم عليم بدفع قيمة التلفيات بمحافظة الجيزة وكلية الهندسة وحديقتي الحيوان والأورمان، والمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات.

وتضمنت الأسماء معاقبة سيد سليمان أحمد محمود بالسجن المؤبد، ومعاقبة كل من عصام محمد حبيب و حسين أحمد حسين و عمرو شحاتة عبد القادر و محمد صالح محمد و محمد عبد العزيز هيكل و أحمد البدري سليمان وأحمد عبد القادر خلف الله وجمال عبد الخالق مرسي و نادي عيد عبد السلام و فاروق خلف حامد و كامل محمد عويس و أحمد ربيع مرسي و محمد سيد القاضي و إبراهيم سعد مبروك و محمود توفيق أحمد و حسن إبراهيم العجوز وأحمد يوسف قرني و خالد محمد السعيد و عبد الرحمن رجب و ياسر عفيفي و فايز فتحي عويس و جاد الرب علي جاد الرب و محمد حنفي محمود و جمال أحمد صاوي و محجوب هلال عبد الشكور و مصطفى عثمان قطب و مصطفى السيد كيلاني و السيد فرج محمد و أشرف محمد عبد الغني و أحمد محمد المغربي و عادل فراج عبد الصبور و محمود إسماعيل سلامة و خضير شعبان فضل و محمود سري سليم و عويس فتحي عويس و عبد الناصر فوزي طه و محمد يوسف أحمد و كريم نجيب سعيد و مصطفى جبيلي سعد شافعي و سعيد هشام أحمد و صلاح بهجت مغربي و علي حسين رواش و أحمد حسني فرج محمد جابر شعيشع ومحمد رمضان هاشم و عمرو حسن جاد و محمد سامي إبراهيم ومحمد علي أحمد و محيى طايع و محمود جمال عوض الله و كريم إبراهيم عبد الجليل بالسجن المشدد 15 عام.





وشمل الحُكم معاقبة كل من أحمد كمال إبراهيم بالسجن ثلاثة سنوات، ومعاقبة عبد الرحمن حافظ هلال و محمد مجدي بالحبس سنة واحدة، وإلزام المتهمين جميعًا بدفع قيمة التلفيات، وشملت الغرامات 37 ألف و 85 جنيه قيمة تلفيات حديقة الحيوان، و2 مليون و 992 ألفًا و 375 جنيه قيمة تلفيات حديقة الأورمان، و25 مليونًا و 788 ألفًا و 721 لكلية الهندسة، وعشرة مليون و 703 ألفًا و 71 جنيه، لمحافظة الجيزة.

وقضت المحكمة ببراءة كل من عبد الرحمن محمد عبد الحكيم و ناجح فولي هاشم و حسن محمد لمعي و علي أحمد أبو العرب و أسامة أشرف صلاح و محمد عبد الرحمن عبد المنعم و نزيه رمضان علي و أحمد محمود بيومي و محمد صابر سلامة و محمد محمود حميدة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامح سليمان داوود، وعضوية المستشارين محمد محمد عمار والسعيد محمود، وبحضور إيهاب العوضي و جاسر عبد العزيز وكيل النيابة، وأما سر محمد السعيد و سيد حجاج.

تضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.