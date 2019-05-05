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مبادرة للمطاعم غير المرخصة سياحيًا استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

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غرفة المنشآت السياحية
غرفة المنشآت السياحية

أمينة عبد العال

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السياحة

المنشآت السياحية

بطولة الامم الفريقية

أطلقت غرفة المنشآت السياحية، برئاسة عادل المصرى رئيس الغرفة، مبادرة للإرتقاء بمستوى المطاعم غير المرخصة سياحيًا التابعة للمحليات وتدريب العاملين بها وإعدادهم وتأهيلهم جيدًا خاصة من ناحية تقديم الغذاء الأمن والصحى وفقًا للمعايير والإشتراطات الصحية، ولمواجهة الإقبال المتوقع على المطاعم فى المحافظات التى تحتضن فعاليات مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 .

قال عادل المصرى، رئيس الغرفة، فى بيان صحفى، إن هذا يأتى فى إطار الدور الوطنى لغرفة المنشآت  الساعية لإستثمار هذا الحدث الكروى الكبير لإظهار مصر بالصورة التى تليق بها، وتاريخها العريق، وإنها - الغرفة  - تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بضرورة التكاتف والتضامن والتعاون والتنسيق بين كل الجهات وتسخير كل إمكانيات  الدولة المصرية  لهذه الدورة التى تعد ثالث أكبر البطولات القارية فى العالم لكرة القدم بعد أوروبا وأمريكا اللاتينية.

أضاف المصرى،  أن الغرفة  ومن خلال التعاون بين قطاعى السياحة والمحليات ، قد وجهت مكاتبات رسمية إلى المحافظين الأربعة بالمحافظات الحاضنة  لمباريات البطولة وهم  "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس" منذ أكثر من شهر، وتضمنت مبادرة الغرفة تدريب كل العاملين بجميع المطاعم السياحية " الخاضعة للنشاط السياحى أو بالمطاعم الشعبية مطاعم المحليات على سلامة وأمن  وصحة الغذاء بالتعاون مع وزارة السياحة والشركات العالمية المتخصصة فى هذه المجالات.

وأشار رئيس غرفة المنشآت السياحية إلى إننا طالبنا فى هذه المكاتبات الرسمية للمحافظين الأربعةبإصدار توجيهاتهم  للجهاز الإدارى المعاون لهم  للتنسيق مع الغرفة فى تقديم الدعم اللوجستى لهذه الدورات المكثفة التى ستعقد فى "اليوم الواحد "عبر  توفير القاعات المناسبة والملائمة .

أوضح  عادل المصرى ، إننا طلبنا أيضًاً  ضرورة توجيه المسئولين عن النشاط التجارى والسياحى بهذه المحافظات لإخطار أصحاب ومديرى المطاعم  التابعة  بضرورة  المشاركة وحضورهم أو من يمثلهم  أو ينوب عنهم لهذه الدورة لما لها من أهمية كبرى  فى الحفاظ على سمعة مصر فى الداخل والخارج ، وتأثيرها الإيجابى على كافة الأصعدة ، مقابل قيام الغرفة  بتوفير المدربين  والمواد العلمية الخاصة بالتوعية الصحية للغذاء الآمن المقدم سواء للمصريين أو ضيوف بلادنا  من السائحين أو الوافدين  من الدول المشاركة أو المتابعين للدورة ، وبما يضمن عدمحدوث أزمات  - لا قدر الله - سواء خلال الدورة أو ما بعدها ، قد تؤثر على سمعة مصر فى الخارج ،ويستثمرها الإعلام  الغربى والمضاد بصورة سيئة.


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