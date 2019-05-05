» تأجيل محاكمة مرسى وآخرين فى اقتحام الحدود الشرقية

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محاكمة مرسى
محاكمة مرسى

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التخابر

محاكمة مرسي

قضايا التخابر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية والسجون لجلسة 11 مايو لتعذر إحضار المتهمين

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.

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