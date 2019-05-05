  • الأحد 05 مايو 2019
  • بتوقيت مصر04:47 م
بحث متقدم
صلاح

أبوتريكة: "صلاح" أصيب بارتجاج في المخ

ارشيفية

اغتصاب مسنة حتى الموت.. والأمن يكشف الواقعة

السيسى

السيسي: "المصريين يقدروا يعملوا ثورات تانى وتالت ورابع"

استشهاد فلسطينية حامل وابنتها في غارة إسرائيلية على غزة

بالفيديو.. إسرائيل تغتال أحد قادة حماس بغارة وسط غزة

تجمع المهنيين

المعارضة السودانية تصعد ضد المجلس العسكري وتطالب بهذا الأمر

الملك سلمان

مقطع مؤثر للملك سلمان يبكي "تويتر"

السيسى يفتتح محولات كهرباء غرب المنيا

"السيسى": أنا هانزل المظاهرات مع المصريين في الشارع

صورة الخبر

صاحبة فيديو «يوم الحشر»: "لابد أن نكون منظمين أمام الله"

السيسى

السيسى للمصريين : "الدلع لا يبنى الأوطان"

حميدان التركي

تفاصيل جديدة حول قضية السعودي المحتجز بأمريكا

المعارضة السودانية تصعد ضد المجلس العسكري وتطالب بهذا الأمر

عرب وعالم

تجمع المهنيين
تجمع المهنيين

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"المجلس الانتقالى" يرد.. حقيقة وقف نفط جنوب السودان

#

الصادق المهدى: مفاجأة ستحدث في السودان قريبًا

#

المجلس العسكري السوداني يكشف عن مشاركة قواته في حرب اليمن

#

المعارضة السودانية تقدم قائمة للمشاركة في المجلس الرئاسي

السودان

المجلس العسكري

تجمع المهنيين

رفض تجمع المهنيين السودانيين مقترحات المجلس العسكري لإنشاء مجلس للأمن القومي يتضمن تمثيلا كبيرا للعسكريين، متمسكين بمجلس انتقالي مدني.

وقال التجمع، في بيان، اليوم الأحد: "إننا لن نقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين بحيث تتلخص مهام العسكريين في الأمن والدفاع".

وأوضح التجمع، أن "مهام الأمن والدفاع تشمل الأدوار المختلفة للمؤسسة العسكرية منها إعلان الحرب والمشاركة مع الجيوش الأخرى، وهذه قضايا ينحصر دور المدنيين فيها في متابعة التقارير ووضع التوصيات"، منوها أن "الوساطة من الشخصيات الوطنية، وجدت القبول من قوى الحرية والتغيير، وأن التفاوض يقوم على "مجلس سيادي مدني واحد بتمثيل محدود للعسكريين".

وكانت قناة "العربية"، قالت إن المجلس الانتقالي السوداني، وافق في وقت سابق، اليوم الأحد، على مجلسين، أحدهما "مجلس سيادة" بأغلبية مدنية، والآخر "مجلس دفاع وأمن" بأغلبية عسكرية. "واشترط المجلس الانتقالي أن يكون مجلس السيادة برئيس ونائب عسكريين، وأن تكون صلاحيات مجلس الدفاع المقترح واسعة".

وقال: "نسب التمثيل بمجلس السيادة ستخضع للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير، مؤكدا أن "الموافقة جاءت لتنصرف البلاد لمواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية".

وكانت قوى الحرية والتغيير في السودان، أعلنت، مساء أمس السبت، قبولها المبدئي مقترح الوساطة بمجلسين سيادي وأمني، كما أقرّت القوى بقصور الوثيقة المقدمة للمجلس الانتقالي السوداني. وأعلن تجمع المهنيين في السودان، الأسبوع الماضي، وثيقة دستورية مقترحة للمرحلة الانتقالية.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، أنها سلمت المجلس العسكري رؤيتها بشان الإعلان الدستوري والذي يحدد مستويات السلطات ودور كل طرف فيها خلال الفترة الانتقالية، مشددة على أنه لم يتم الاتفاق على من يتولى رئاسة المجلس السيادي. وقالت قوى "الحرية والتغيير" في بيان على "فيسبوك"، "يتم الآن توصيل رؤية الإعلان الدستوري التي تحدد بشكل متكامل طبيعة السلطات ومستوياتها في الفترة الانتقالية".

?ونقلت السلطات الانتقالية الرئيس المعزول عمر البشير إلى سجن كوبر بعد أيام على عزله في 11 أبريل، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا بعد عزل البشير وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

وكان النائب العام السوداني قد أمر باستجواب الرئيس المعزول في قضايا "غسيل أموال وتمويل الإرهاب". وبدأ النائب العام التحقيق مع البشير بتهم غسل الأموال، وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني، حيث جرى العثور على مبالغ كبيرة بمنزله في حقائب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» أبوتريكة: "صلاح" أصيب بارتجاج في المخ
» اغتصاب جماعى لطفلة وتهشيم رأسها حتى الموت
» اغتصاب مسنة حتى الموت.. والأمن يكشف الواقعة
» السيسي: "المصريين يقدروا يعملوا ثورات تانى وتالت ورابع"
» وفاة الكاتب الصحفي هاني شكر الله
» تأجيل محاكمة مرسى وآخرين فى اقتحام الحدود الشرقية
» "دب قطبي" يثير الرعب في روسيا.. ما قصته؟
» "غارة" تقتص لمقتل رضيعة فلسطينية وأمها
» أول رد من "بريزنتيشين" على قرار مجلس الأهلي
» شاب يقتل نفسه خوفًا من طبيب الأسنان
» السيسى للمصريين : "الدلع لا يبنى الأوطان"

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • مغرب

    06:42 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة