» اغتصاب مسنة حتى الموت.. والأمن يكشف الواقعة

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جريمة اغتصاب

اغتصاب مسنة

نجحت شرطة أوكسنارد الأمريكية في القبض على هارب من تهمة اغتصاب وقتل سيدة تبلغ من العمر 81 سنة، وذلك لوجود أدلة الحمض النووى، والتى لم تكن معروفة من قبل فى عام 1980.

ونفذ المتهم جريمته منذ أربعين عاما،ووجهت إليه تهمة قتل سارة بوليس، 81 عامًا بولاية كاليفورنيا عام 1980، وفقا لجريدة الديلى ميل البريطانية.

بداية الواقعة بدأت فى 1 ديسمبر 1981، عندما وردت معلومات للشرطة باقتحم غرباء منزلها واعتدوا عليها جنسيا، وبعد انتقال الشرطة استطاعت الحصول على بعض المعلومات ولكنها لم تكن كافية، ونقلت بعد ذلك على المستشفى ولكنها توفيت فى سيارة الإسعاف.

على الرغم من عدم توافر العديد من الخيوط التى تدل على الجناة، ولكن فى الوقت نفسه أدين تشيستر فى عام 1982 بتهمة اقتحام منازل  والاعتداء الجنسى على أربعة نساء أخريات، وحكم عليه بالسجن لمدو 44 عاما، ولكن تم الإفراج المشروط عنه.

طوال تلك الفترة لم يتم يتعرف التعرف على القاتل، ولكن أرسلت الأدلة  التى جمعت من مسرح الجريمة والتشريح للفحص من خلال تقنيات الطب الشرعى، حيث أن تقنيات الحمض النووى لم تكن متاحة فى عام 1980.

وفى أواخر عام 2018، كان الحمض النووى مطابقا لملف الجريمة ، وتم التعرف على الجانى المدان لينارد لين تشيستر، بالإضافة إلى الأبحاث الجنائية الأخرى ومقابلات الشهود، أدت أدلة الحمض النووى إلى اعتقال الجانى.


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