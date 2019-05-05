» أبوتريكة: "صلاح" أصيب بارتجاج في المخ

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الدوري الإنجليزي

محمد صلاح

محمد أبوتريكة

نسيان لوفرين

كشف النجم محمد أبوتريكة، نجم النادي الأهلي السابق، تفاصيل إصابة محمد صلاح، جناح ليفربول بالأمس، بعد إصابته في مباراة نيوكاسل يونايتد.

وقال"تريكة" خلال تصريحات لقناة "بي إن سبورتس": "جمعني بصلاح اتصال هاتفي بالأمس، وأكد لي أنه سليم وعانى من ارتجاج خفيف في المخ، وأصبح طبيعيًا جدًا".

وتابع: "سألته، هل تتذكرني، فقال لي أنه يريد فقط نسيان لوفرين الذي تسبب في إصابته لأنه كان صاحب التمريرة".

خطف نادي ليفربول الإنجليزي، صدارة الدوري الإنجليزي من مناشستر سيتي مجددًا، ليواصل المنافسة الشرسة على اللقب، بالفوز على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب سانت جيمس بارك وأجل الحسم حتى الجولة المقبلة من البريميرليج.


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