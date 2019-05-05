«تركي آل الشيخ» يضع «برزنتيشن» في ورطة

05 مايو 2019 - 07:08 م

علق المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، على البيان الصادر من شركة برزنتيشن، راعي النادي الأهلي.

وقال تركي آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "قناة بيراميدز اتقفلت يوم 2 أكتوبر.. وأعلنت انسحابها تمامًا من الاستثمار وبرزنتيشن وقعت مع الأهلي يوم 21 أكتوبر.. لن أعلق.. لكن مش كل حاجة بيراميدز".

وأصدرت الشركة الراعية بيانًا، اليوم الأحد، قالت خلاله إن غلق إحدي القنوات وسحب استثمارتها من مصر سبب عجز الشركة في سداد ديونها للأندية.

وكان الأهلي قد قرر أمس السبت منع الشركة الراعية من دخول مباريات الأحمر بسبب عدم سداد مستحقات النادي المتأخرة.