«المساكني» يوضح موقفه من الانتقال للزمالك

05 مايو 2019 - 07:11 م

أغلق إيهاب المساكنى، صانع ألعاب فريق النجم الساحلى التونسى، باب المفاوضات مع مسئولو نادى الزمالك، من أجل الانضمام لصفوف أبناء ميت عقبة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "الصريح" التونسية، أن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أرسل مبعوث من أجل الدخول فى مفاوضات مع المساكنى، إلا أن اللاعب رفض الدخول فى تلك المفاوضات، وأجل الأمر لنهاية الموسم، خاصة وإنه مازال مرتبط بعقد سارى مع فريق النجم الساحلى.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلى التونسى فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية. وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بفوز الأبيض بهدف دون رد أحرزه محمود كهربا.