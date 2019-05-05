» «السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام النجم الساحلي

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الزمالك بـ«الأزرق» أمام النجم الساحلي

المصريون

الزمالك

النجم

الساحلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري كريستيان جروس، تشكيل فريقه لمواجهة النجم الساحلي، والتي ستنطلق في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، على الملعب الاولمبي بسوسة، في إياب الدور قبل النهائي من بطولة الكونفدرالية الافريقية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش

في خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمدي النقاز

في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - ابراهيم حسن

في خط الهجوم: عمر السعيد

الاحتياطي : عماد السيد حارس مرمي  - محمد عبد الغني - ايمن حفني - بهاء مجدي - حميد احداد - محمد ابراهيم - احمد زيزو

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