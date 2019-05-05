» بيراميدز يسقط في «فخ» التعادل أمام المصري

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المصريون

المصرى

بيراميدز

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق لقاء بيراميدز مع المصرى، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز.

 ويعد هذا التعادل الثانى على التوالى لبيراميدز ليفقد الفريق نقطتين جديدتين فى سباق المنافسة على المراكز الأولى بعدما تعادل فى المباراة السابقة مع المقاصة بنفس النتيجة.

وبهذا التعادل يواصل بيراميدز احتلاله للمركز الأول مؤقتا برصيد 65 نقطة حيث ينتظر نتيجة الأهلى والنجوم فى المباراة المقامة حاليا ويأتى الفريق الأحمر فى المركز الثانى برصيد 64 نقطة بعد خوضه 28 مباراة قبل لقاء النجوم بينما خاض بيراميدز حالياً 31 مباراة، يأتى المصرى فى المركز الرابع برصيد 48 نقطة.


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