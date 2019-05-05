آرسنال يتعادل مع برايتون.. ويمنع البطاقة الأوروبية لـ«تشيلسي»

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تشيلسي

المصريون

أرسنال

تعادل أرسنال مع نظيره برايتون، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما الأحد على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

هدف تقدم أرسنال جاء عبر النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج فى الدقيقة 9 من ركلة جزاء، ليصل إلى هدفه رقم 20 هذا الموسم، ويتساوى مع الثنائي سيرجيو أجويرو مهاجم مان سيتي وساديو ماني مهاجم ليفربول، ويقلص الفارق مع الهداف الحالي للمسابقة النجم المصري محمد صلاح صاحب الـ22 هدف.

ثم تعادل جلين موراي للضيوف ومن ركلة جزاء أيضا فى الشوط الثاني من المباراة وتحديدا في الدقيقة 61 .

وجلس النجم المصري محمد النني لاعب وسط الفريق على مقاعد بدلاء أرسنال من بداية المباراة وحتى النهاية.

ورفض فريق أرسنال هدية مانشستر يونايتد بالتعادل اليوم أمام هدرسفيلد تاون 1-1، في ظل الصراع على  في التأهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وقد منح تشيلسي صاحب المركز الثالث التاهل رسميا لدوري الأبطال.

وكان أرسنال قد تذوق مرارة الهزيمة فى المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري، على الرغم من وضع قدماً في نهائي الدوري الأوروبي "اليوروباليج بعدما تغلب على فالنسيا الإسباني بنتيجة 3 – 1 الخميس الماضي بملعب "الإمارات" في "ذهاب" نصف النهائي.

وبهذه النتيجة يحتل أرسنال المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز الـ 17 برصيد 36 نقطة.

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